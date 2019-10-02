شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تعاقب مئات المعلمين في صنعاء..وثيقة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فصلت ميليشيا الحوثي الانقلابية، 211 موظفاً في ديوان عام وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها في العاصمة صنعاء، بذريعة انقطاعهم عن العمل.

وتداول ناشطون مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة التربية والتعليم في حكومة الحوثيين الانقلابية غير المعترف بها دولياً، أقرت بإنهاء خدمة عدد (211) موظفا والذين يعملون بديوان عام الوزارة.

وتبرر المليشيا قرار الفصل للموظفين المذكورين أتى لانقطاعهم عن العمل، على الرغم من أن غالبية من أوقفتهم غير منقطعين.

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وتسعى مليشيا الحوثي الانقلابية بهذا القرار إلى استبدالهم بموالين لها وفق كثير من المراقبين، كماجرت العادة في حالات كثيرة.

يذكر أنه خلال السنوات الأخيرة ومنذ الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014، تعرض قطاع التعليم في اليمن لأضرار بالغة، طالت بنيته التحتية، كما يواجه قرابة 200 ألف مُعلّم في مناطق سيطرتها صعوبات جمة بعد توقف رواتبهم منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2016.