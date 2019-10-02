شكرا لبحثكم عن خبر العمل السعودية ” تعلن البدء بتطبيق قرار تحمل الدولة المقابل المالي للوافدين بالمنشآت الصناعية ...تعرف على الموعد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية اعتبارًا من يومنا هذا (الثلاثاء) تطبيق قرار مجلس الوزراء السعودي القاضي بتحمل الدولة لمدة 5 أعوام المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة للمنشآت الصناعية.

ونوّهت الوزارة بإسهام هذا القرار في تشجيع وتحفيز القطاع الصناعي على النمو ودعم الاقتصاد الوطني، والدور المنتظر منه بعد تطبيقه، بما يتوافق مع استراتيجيات وخطط وبرامج التوطين.

Advertisements

ولفتت الوزارة الانتباه إلى عملية التنسيق المزمع القيام بها مع الوزارات المعنية للإعلان عن آليات ومعايير الاستحقاق خلال 3 أشهر.

وكانت الوزارة قد اعلنت عن عدد من القطاعات التي تم فيها اعفاء الوافدين من المقابل المالي المفروض على العمالة على ان تتحمله السلطات