شكرا لبحثكم عن خبر يقوم بتوصيل الطلاب الى مدارسهم مجانا كل صباح ...والتحالف يهديه هدية غالية الثمن (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اهدت قيادة التحالف العربي بعدن سائق باص يعمل عليه في عدن سيارة هيلوكس موديل 2019 وذلك نظير عمل الخير الذي يقوم به لأجل التعليم

وكان الحاج الملقب بالحسني يقوم كل يوم صباح بتوصيل طلاب المدارس الذين يقابلهم في طريقة الى مدارسهم مجانا رغم انه صاحب باص يعيل به اسرته واطفاله

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ونشر ناشطون صورة للحسني وباصه ما اثار اعجاب الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصل الخبر الى قيادة التحالف العربي الذين قاموا بتكريم الحسني بسيارة هيلوكس وفقا لما نشره

واثارت تلك الحادثة اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاكرين جهود الحسني في دعم التعليم الذي بفضله ترتقي الشعوب والامم