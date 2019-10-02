يقوم بتوصيل الطلاب الى مدارسهم مجانا كل صباح ...والتحالف يهديه هدية غالية الثمن (صورة)

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يزيد بن سلمان - شبوة - اهدت قيادة التحالف العربي بعدن سائق باص يعمل عليه في عدن سيارة هيلوكس موديل 2019 وذلك نظير عمل الخير الذي يقوم به لأجل التعليم
وكان الحاج الملقب بالحسني يقوم كل يوم صباح بتوصيل طلاب المدارس الذين يقابلهم في طريقة الى مدارسهم مجانا رغم انه صاحب باص يعيل به اسرته واطفاله
ونشر ناشطون صورة للحسني وباصه ما اثار اعجاب الكثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى وصل الخبر الى قيادة التحالف العربي الذين قاموا بتكريم الحسني بسيارة هيلوكس وفقا لما نشره
واثارت تلك الحادثة اعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاكرين جهود الحسني في دعم التعليم الذي بفضله ترتقي الشعوب والامم
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