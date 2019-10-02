شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : إعلان مفاجئ لناطق الحوثيين سريع : اصبحنا نحكم القبضة على هذه المدينة السعودية ويكشف عن... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث العسكري لقوات صنعاء العميد يحيى سريع ان قواتهم تمكنت من السيطرة على 150 كيلومتر في محور نجران خلال المرحلة الثانية من عملية نجران.

وذكر سريع في مؤتمر صحفي ، الثلاثاء ، ان قوات صنعاء سيطرت على منطقتي الفرع والصوح وصولاً الى المرتفعات المطلة على مدينة نجران .