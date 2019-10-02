الاكثر مشاهدة - عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن قناة المسيرة الحوثية ويعلن الانهيار الشامل

شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن قناة المسيرة الحوثية ويعلن الانهيار الشامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان، إن قناة #المسيرة الحوثية هزمت الامبراطوريات الاعلامية للتحالف العربي، السعودية والإمارات .

وأضاف عطوان أن القناة الحوثية التي تبث من #لبنان ولا تتجاوز ميزانيتها التشغيلية شهريا، سوى بضعة آلاف من الدولارات، استطاعت ان تقدم للمشاهدين من قبلب الميدان أكبر ما تقدمه وسائل إعلام الطرف الآخر.

Advertisements

​​​

​

​​​​

جاء ذلك، خلال تعليقه على إعلان الحوثيين حول ما أسموها عملية "نصر من الله" والتي قالوا إنهم تمكنوا خلالها أسر مئات من الجنود والضباط السعوديين، في محافظة نجران السعودية.

واعتبر #عطوان ان العملية تعتبر انهيار شامل للقوة العسكرية السعودية والدعم الامريكي العسكري في حرب اليمن.