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الاكثر مشاهدة - عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة بشأن قناة المسيرة الحوثية ويعلن الانهيار الشامل

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عدن - ياسمين التهامي - قال الكاتب الفلسطيني المعروف، عبدالباري عطوان، إن قناة #المسيرة الحوثية هزمت الامبراطوريات الاعلامية للتحالف العربي، والإمارات .

وأضاف عطوان أن القناة الحوثية التي تبث من #لبنان ولا تتجاوز ميزانيتها التشغيلية شهريا، سوى بضعة آلاف من الدولارات، استطاعت ان تقدم للمشاهدين من قبلب الميدان أكبر ما تقدمه وسائل إعلام الطرف الآخر.

 

 

 

 

 

 

 

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جاء ذلك، خلال تعليقه على إعلان الحوثيين حول ما أسموها عملية "نصر من الله" والتي قالوا إنهم تمكنوا خلالها أسر مئات من الجنود والضباط السعوديين، في محافظة نجران السعودية.

واعتبر #عطوان ان العملية تعتبر انهيار شامل للقوة العسكرية السعودية والدعم الامريكي العسكري في حرب اليمن.

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