الاكثر مشاهدة - فنانة مشهورة تنشر (فيديو فاضح) بملابس النوم مع زوجها .. لن تصدق ماذا فعلا

شكرا لقرائتكم خبر عن فنانة مشهورة تنشر (فيديو فاضح) بملابس النوم مع زوجها .. لن تصدق ماذا فعلا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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ثار مقطع فيديو وصورة للفنانين فرح الهادي وعقيل الرئيسي، بملابس النوم جدلاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر "عقيل" وهو يسير في المنزل مرتديًا ملابس النوم، فيما وسمع صوت "فرح" وهي تعترض على اختياره وتسخر منه.

ورد "عقيل" بأنها "بيجاما فينتدج" إلا أن هذا لم يمنعها من مواصلة الاعتراض.

فيما ظهر الزوجان في صورة ظهرت فيها الهادي مرتدية ملابس النوم أيضًا.

وأثار المقطع سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رأوا أنهما يبالغان ويتخطيان الحدود في استعراض كل تفاصيل حياتهما.

وكانت "فرح" لفتت الأنظار في وقت سابق بعد ظهورها في مقطع مصور كشفت من خلاله أنها سقطت وتعرضت لإصابة مؤلمة جدًا في قدمها.

