الاكثر مشاهدة - شاهد كيف أصبح محمد بن نايف في آخر ظهور له أثناء عزاء أسرة عبدالعزيز الفغم (فيديو)

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عدن - ياسمين التهامي - قدم ولي العهد السعودي السابق الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، أمس الثلاثاء، واجب العزاء لوالد اللواء الراحل “عبد العزيز الفغم” الحارس الشخصي للملك سلمان. وبحسب مقطع مصور متداول يظهر الأمير محمد وهو يقدم واجب العزاء لوالد اللواء الراحل، بداح بن عبدالله الفغم. Advertisements ​​​ ​ ​​​​ ودعا الأمير محمد بن نايف الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. كما أعرب ذوو الفقيد عن بالغ شكرهم للأمير محمد بن نايف على تعازيه ومواساته، سائلين الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

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