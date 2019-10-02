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عدن - ياسمين عبدالعظيم - موقفين للحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم اذهلت الشارع السعودي وجعلته محبوبا لدى الجميع ..شاهد الفيديو

اعاد ناشطون سعوديون تداول ابرز محطات الحارس الشخصي للملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم الذي قتل على يد صديقة فجر يوم الاحد الماضي.

ومن ابرز المواقف واشهر اللقطات التي اكسبت الفغم شعبية في المجتمع السعودي، هي أثناء لقاء الملك سلمان بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عام 2015، عندما أمسك الفغم يد مرافق شخصي للسيسي برفق، حين لاحظه يسحب شيئا من جيبه.

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كما اعاد الناشطون تداول مقطع فيديو يظهر ردة فعل سريعه من الفغم عند تعطل سلم الطائرة أثناء نزول الملك سلمان في رحلته إلى موسكو عام 2017، بالإضافة إلى صورته وهو يربط حذاء الملك سلمان.

يشار إلى أن رحلة الفغم في حراسة القصر الملكي بدأت، بعد تخرجه من كلية الملك خالد العسكرية في عام 1991، وقد عين بعدها باللواء الخاص بالحرس الملكي السعودي، بحسب صحيفة عكاظ السعودية.

والفغم الابن لم يكن الأول في حراسة العائلة الملكية، فوالده اللواء بداح بن عبد الله بن هايف عمل مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز لثلاثة عقود، ثم تولى الابن عبد العزيز الفغم حراسة الملك عبد الله.

وبعد وفاة الملك عبد الله تولى الفغم حراسة الملك سلمان بن عبد العزيز

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