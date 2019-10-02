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عدن - ياسمين التهامي - مصر تخفف القيود لدخول اليمنيين إلى أراضيها .. تفاصيل

أعلنت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، رفعها بعض قيود السفر التي كانت مفروضة على بعض المواطنين اليمنيين القادمين إليها.

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وذلك ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها بخصوص بعض الجنسيات ومنها الجنسية اليمنية.

وكان سابقاً يشترط حصول اليمنيين القادمين من دول الخليج والاتحاد الأوروبي وكندا وامريكا على تأشيرة دخول مسبقة من سفارات مصر بهذه الدول.

وبحسب التعديلات الأخيرة بات بامكان اليمنيين الدخول إلى مصر عبر الحصول على تأشيرة دخول من مطار القاهرة أو غيره من المطارات المصرية الاخرى

