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كلية التربية بسقطرى تنظم حفل إستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2019_2020م

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عدن - ياسمين التهامي - كلية التربية بسقطرى تنظم حفل إستقبال الطلاب الجدد للعام الجامعي 2019_2020م

2019/10/02 الساعة 01:22 صباحاً (المركز الإعلامي المهرة وسقطرى)

جهينة يمن :سعيد مستور:سقطرى

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أقام  المجلس الطلابي بكلية التربية محافظة سقطرى حفلا ترحيباً بالطلاب  المسجلين للعام الجامعي 2019 _ 2020  برعاية من الدكتور سعد عامر  الدعرهي وبتمويل من مؤسسة ارخبيل سقطرى الخيرية 
وقد استهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، بعدها تحدث الدعرهي عن سعادته وأعضاء هيئة التدريس وهم يستقبلون كوكبة من  أبنائهم الطلاب وناقلا" تحيات رئاسة جامعة حضرموت ممثلة بالأستاذ الدكتور محمد سعيد خنبش رئيس الجامعة ،  و أعرب الدعرهي عن سعادته وهو يستقبل دفعة من الطلاب ليكونوا رافدا" من روافد المحافظة ومن المخرجات المتميزة  الذين سيخدمون المحافظة مستقبلا"، منوها" إلى انه على الرغم من شحة الإمكانيات لدى الكلية لكنها تسعى جاهدة لتذليل الصعاب و توفير مناخ تعليمي متميز كما انها سعت لتوفير كادر تربوي من خارج الجزيرة من ذوي الكفاءات من أجل ضمان نجاح سير العملية التعليمية.

من جهته تحدث عدنان الخالدي - رئيس المجلس الطلابي مرحبا" بالطلاب الجدد المسجلين  وشاكرا" عمادة الكلية والهيئئة التدريسية على ما تقدمه من اجل الطالب الملتحق بالكلية ومقدما" شرحا" مفصلا" عن جهود المجلس الطلابي ومايقدمة لاخوانه الطلاب ، بعدها القت إحدى الطالبات كلمة نيابة عن الطلاب المسجلين الجدد معبرة عن السعادة في بحضور هذا الحفل الترحيبي شاكرة" المنظمين و القائمين عليه، داعيا" زملائه للأستفادة من وقتهم في التحصيل العلمي لتحقيق مستويات تعليمية عالية.

وقد تخلل الحفل  فقرات شعرية متميزة ألقيت من الطلاب تعبره عن مكانة العلم وأهله كما تخلل الحفل تقديم شهادات تقديرية ودروع تكريم من المجلس الطلابي  لأعضاء هيئة التدريس وقدم الطلاب الجدد شهادة تقديرية لرئيس المجلس الطلابي.

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