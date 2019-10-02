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عدن - ياسمين التهامي - قيادة الأمانة العامة للمجلس العام تلتقي أبناء سقطرى العالقين في محافظة المهرة

2019/10/02 الساعة 01:18 صباحاً (المركز الإعلامي المهرة وسقطرى)

جهينة يمن: نفحات القميري

"الغيضة 30 سبتمبر "

ألتقى الشيخ / توكل سالم ياسين ـ رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس العام ـ م/ المهرة , وبحضور الأخ عبدالحليم محمد عبدالله جمعان ـ الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة سقطرى وعدد من قيادات وأعضاء الأمانة العامة اليوم الأثنين بالعالقين من أبناء سقطرى في محافظة المهرة ، حيث رحب الشيخ توكل بالحاضرين ناقلا لهم تحايا السلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار ـ رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة و سقطرى مردفا بالقول: نحن سعداء بحضوركم وان نلتقي معكم ولنلتمس همومكم ولكي نقدم لكم من الدعم بحسب الإمكانيات المتاحة و نعمل مع السلطة في المحافظة لفتح جسر بين الغيضة وحديبو و هذه احد اهداف المجلس العام وذلك لتعزيز الروابط الأخوية بين المحافظتين ،وقدم ياسين شرح عن الأوضاع التي تمر به محافظة المهرة ودور المجلس العام برئاسة السلطان/ عبد الله بن عيسى آل عفرار في الحفاظ على النسيج الإجتماعي ووحدة الصف وتجنيب المهرة وسقطرى الفتن و الصراعات من خلال التواصل والجلوس مع كافة الأطراف و المكونات و الشخصيات السياسية والإجتماعية في المحافظتين.

من جانبه قدم جمعان للأسر العالقة شكرهم وتقديرهم للسلطان عبدالله بن عيسى آل عفرار , مؤكدين أن السلطان آل عفرار الشخصية الجامعة لأبناء محافظتي المهرة و سقطرى كما قدمو شكرهم لقيادة الأمانة العامة على هذا اللقاء الأخوي وعلى هذا الدعم والمساعدة و المساندة لإخوانهم أبناء سقطرى في ظل هذه الظروف الصعبة وفي نهاية اللقاء قدم المجلس العام للأسر العالقة مبالغ مالية و تكفل بتغطية السكن للأسر القادمة إلى الغيضة جنبا إلى جنب السلطة المحلية بمحافظة المهرة.