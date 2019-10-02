عدن - ياسمين التهامي - برئاسة الشيخ توكل ياسين ..الأمانة العامة للمجلس العام المهرة تعقد إجتماعها الدوري

2019/10/02 الساعة 01:09 صباحاً (المركز الإعلامي المهرة وسقطرى)

جهينة يمن: نفحات القميري

"الغيضة: 1 ـ أكتوبر 2019م

ترأس الشيخ توكل سالم ياسين ـ رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس العام لأبناء محافظتي المهرة و سقطرى وبحضور الشيخ سعد مخبال نائب رئيس الهيئة التنفيذية صباح اليوم الثلاثاء الاجتماع الدوري للأمانة العامة , وبعد الترحيب بالحاضرين استعرض الشيخ توكل نشاط الأمانة العامة واللقاء بمنظمة الشباب في مربعات العاصمة بمدينة الغيضة واستمعنا إلى ملاحظاتهم وآرائهم ومقترحاتهم وكان لقاء ايجابي وتحدث عن لقاء مع الأمين العام للمجلس المحلي في محافظة سقطرى و مع الاخوة من ابناء محافظة سقطرى العالقين في المهرة والتنسيق مع الأطراف المعنية لتمكين نقلهم إلى سقطرى وأشار إلى اللقاءات الإيجابية مع المكونات والأحزاب السياسية والشخصيات الإجتماعية والتي تصب في مصلحة المهرة وتعزز من امنها واستقرارها , كما ناقش المجتمعون كيفية عمل وتفعيل دور الأمانة العامة والتحضير الجيد لعقد لقاء عام لتدارس الأوضاع في المحافظة للخروج بحلول ونتائج التي من شأنها تعزز من تماسك النسيج الإجتماعي ووحدة الصف والحفاظ على أمن واستقرار المهرة والرفض المطلق لجر محافظة المهرة إلى أي صراعات , حيث أكد المجتمعون رفض إنطواء المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى تحت أي مكون سياسي آخر وكذا أي تصريح ما لم يصدر عن رئيس المجلس العام أو الهيئة التنفيذية المتمثلة بالأمانة العامة .