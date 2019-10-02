اليمن يصرخ ويستغيث بالأمم المتحدة.. أنقذوا أهالي الحديدة من بطش ميليشيا الحوثي

الأربعاء 2 أكتوبر 2019

كتب متابعات_الخليج 365

دعت الحكومة اليمنية الشرعية، الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى التدخل العاجل والضغط المباشر على ميليشيا الحوثي الانقلابية لإدخال المساعدات الاغاثية للسكان المحاصرين في مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة، غرب البلاد، دون قيد أو شرط أو تأخير.



واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبدالرقيب فتح، قيام ميليشيا الحوثي بمنع برنامج الأغذية العالمي من إدخال المساعدات إلى السكان في الدريهمي، ووصف هذا التصرف بأنه "إرهابي وينافي القوانين الدولية والإنسانية".

وطالب فتح، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الفريق الأممي المنبثق عن اتفاق السويد والخاص بمراقبة إعادة الانتشار بممارسة دوره في إلزام الميليشيات بالسماح بإدخال المساعدات بصورة عاجلة وتسجيل هذه الانتهاكات ومخاطبة المجتمع الدولي بكافة هذه التصرفات التي تمارسها الميليشيات الانقلابية، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الإنسانية لإدخال المساعدات إلى محافظة الحديدة بشكل عاجل نتيجة الحاجة الإنسانية الماسة للسكان في تلك المناطق.

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وكرر المسؤول اليمني، مطالبته المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الميليشيات للسماح للمنظمات بالوصول السريع للمحتاجين في تلك المناطق.

وأكد أن استمرار الميليشيات الانقلابية بالانتهاكات بحق العملية الإغاثية يثبت حجم إرهاب هذه الجماعة، وخطر استمرار سيطرتها على بعض المناطق والمحافظات، لافتاً إلى أن هذه التصرفات والانتهاكات يجب أن تقابل بمواقف حازمة وجادة تعمل على إنهائها وضمان عدم تكرارها.

وكانت ميليشيات الحوثي قد عرقلت قبل أيام وللمرة الرابعة منذ اتفاق السويد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من إيصال مساعدات إنسانية مخصصة للأسر (40 أسرة) تتخذها الميليشيات دروعا بشرية في الأحياء السكنية التي لا تزال تحت سيطرتها في الدريهمي جنوب مدينة الحديدة.