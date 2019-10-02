تكريم مهندس يمني اخترع جهاز ذكي للكشف عن تسرب الغاز

الأربعاء 2 أكتوبر 2019 كتب الخليج 365 كرمت السفارة اليمنية في المغرب المهندس بسام النهاري لتفوقه وإنجازه العلمي المتمثل باختراعه جهاز ( الكاشف الذكي لتسرب الغاز والحريق ) والذي تم تسجيله في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وحصوله على براءة اختراع من الجهات المسؤولة في المغرب.

وقال السفير عزالدين الاصبحي " ان هذا الإنجاز العلمي يستحق التقدير والاحترام ويفتح الطريق أمام مخترع يمني شاب متميز ليقدم لبلده والعالم انجازات تسهم في تطوير البشرية ". والجهاز بحسب شهادة التسجيل يقوم بالكشف المبكر عن تسرب الغاز بوحدة انذار ووحدات تحكم تقوم بالتحكم في أجهزة التغذية الخاصة بالغاز وقد اثنت جهات مختصه بهذا الكشف الجديد في مجال الحماية والأمن.

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