الدبيش يوجه تساؤل هام إلى وزارتي الداخلية والدفاع بالشرعية !

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

وضاح الدبيش

كتب الخليج 365

وجه المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة في الساحل الغربي وضاح الدبيش تساؤل هام إلى قيادة جيش الشرعية، على خلفية قصف المجاميع المسلحة التي كانت تعتزم إقتحام العاصمة عدن تحت مسمى "الجيش الوطني" .



ونقل موقع إرم نيوز عن الدبيش قوله، "نحن لا نواجه ميليشيات الحوثيين فحسب ، فهناك ميليشيات أخرى تتسر بعباءة الشرعية ومنها تلك الجماعات الإخوانية التي لا تمثل الجيش الوطني" .

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وقال "اليوم مر نحو شهر كامل ولم نر أي اسم أو رقم عسكري للجنود المزعومين الذين يقال إنهم تعرضوا لقصف إماراتي ، وهذا يدل بما لا يدع مجالاً للشك أن هؤلاء عصابات ميليشياوية لاتقل خطورة عن ميليشيات الحوثي وربما أكثر بشاعة لأنهم يلبسون لباس الشرعية ، ويعيشون في أوساطنا بينهم نافذون ووزراء وآخرون في مناصب مرموقة".

وأشار الدبيش إلى أن القصف لم يستهدف جنودًا في الجيش الوطني وإنما كانت هناك معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بأن جماعة الإخوان المسلمين فتحت السجون في عدن ولحج وأبين وحتى شبوة وأطلقوا المئات من الإرهابيين الذين قبضت عليهم ألوية الحزام والنخبة الشبوانية خلال الفترة الماضية.

وأكد الدبيش أن الأطراف الإخوانية قامت بتسليح هذه العصابات الإرهابية بعد تهريبهم ووجهتهم صوب أبين وعدن لاجتياحها لإعادة الإرهاب إلى هذه المدن ، فهذه الجماعات والأطراف لا يمكنها العيش إلا على الفوضى والتوتر ، وتم كشف المخطط في وقت مبكر.

وجدد الدبيش مطالبته لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية اليمنية بنشر أسماء وأرقام هؤلاء الجنود المزعومين الذين تدعي الشرعية أنهم ينتمون للجيش الوطني، مشيراً إلى أنه متأكد أنها لن تستطيع ذلك ، لأن هؤلاء يمثلون القاعدة وداعش .