شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجـــــل : مقتل الفنانة بلقيس احمد فتحي مساء اليوم في مدينة جدة السعودية ... (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تزعم مقتل الفنانة بلقيس احمد فتحي في مدينة جدة السعودية .

وزعمت تلك الشائعات ان سيارة مجهولة اعترضت سيارة الفنانة بلقيس احمد اثناء مرورها في احد شوارع جدة وترجل منها شخصان واطلقا عليها النار ثم لاذى بالفرار.

ونشرت تلك الحسابات التي تحمل اسماء وهمية صورة قالت انها للفنانه بلقيس وهي على غرفة العناية المشددة بأحد مستشفيات جدة

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لكن تلك الصورة كانت اول خيط لكشف زيف تلك الشائعة ، حيث تبين انها الصورة للفنانه مروة نصر وليست للفنانه بلقيس احمد ، ونشرتها الفنانة آمال ماهر في منتصف العام 2014م ، اثناء ما كانت صديقتها مروة تتلقى العلاج .

وكانت الفنانة بلقيس احمد قد شاركت الاسبوع الماضي في احياء العيد الوطني للمملكة العربية السعودية ،واحيت احد حفلات هيئة الترفيه في مدينة القصيم .

يشار إلى انه انتشرت مؤخرا وبشكل كبير الشائعات التي تستهدف الفنانين والمشاهير والزعماء ، ويهدف منظمو تلك الحملات إلى حصد عددا كبير من المتابعين والزوار.