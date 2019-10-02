شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - توفى اليوم الممثل التركي الشهير ” طارق أونلو اوغلو ” عن عمر يناهز ال 61 عاما بعد صراع مع المرض . حيث أصيب بمرض رئوي حاد عانى منه خلال فترة علاج طويلة استدعت دخوله إلى المستشفى .. والذي أعلن عن إصابته به في شهر سبتمبر من العام الماضي . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عــاجــل : مصدر بالحكومة الشرعية يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة إدراج رئيس الوزراء في قائمة العقوبات الأممية (تفاصيل) عــاجــل وخـطـيــر : نجاة الملك سلمان من محاولة إغتيال مؤكدة ومقتل حارسه الشخصي والقانوني الدولي يكشف التفاصيل المفاجئة (شاهد) Advertisements عاجل : أمير سعودي يدلي بشهادته و يفجر مفاجأة ويكشف من هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” ويؤكد انه سيتولى تقاليد الحكم خلال الايام القادمة عـــاجـــل : والدة "عبدالعزيز الفغم" تفجر مفاجئة مدوية بشأن السر الخطير حول إبنها .. وتقسم بالله أنها لن تكشف السر إلا لـ"الملك سلمان" فقط(تفاصيل) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ومن أشهر الأعمال الفنية التي شارك بها الفنان الراحل دوره في مسلسل ” وادي الذئاب ” وأدائه لشخصية ” نجمي ” ومسلسل ” قطاع الطرق لن يحكموا العالم ” بدور ” السيد أونال ” . كما شارك في مسلاسلات : نور الأب وكاسر الأمواج وأمي الملاك وقصة يوسف . بالإضافة إلى عدد من الأعمال السينمائية مثل : نصفي الثاني وللأسف ونمر برلين والطريق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : وفاة فنان شهير بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخبر 21 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.