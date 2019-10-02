شكرا لمتابعة خبر عن عاجل : ظهور مفاجئ ل عبد الملك الحوثي في العاصمة صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - التقى زعيم مليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي اليوم الثلاثاء، في العاصمة صنعاء المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث وفق قناة المسيرة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إقـــــــراء أيــضـــــا: عــاجــل : مصدر بالحكومة الشرعية يفاجئ الجميع ويكشف حقيقة إدراج رئيس الوزراء في قائمة العقوبات الأممية (تفاصيل) Advertisements عــاجــل وخـطـيــر : نجاة الملك سلمان من محاولة إغتيال مؤكدة ومقتل حارسه الشخصي والقانوني الدولي يكشف التفاصيل المفاجئة (شاهد) عاجل : أمير سعودي يدلي بشهادته و يفجر مفاجأة ويكشف من هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” ويؤكد انه سيتولى تقاليد الحكم خلال الايام القادمة عـــاجـــل : والدة "عبدالعزيز الفغم" تفجر مفاجئة مدوية بشأن السر الخطير حول إبنها .. وتقسم بالله أنها لن تكشف السر إلا لـ"الملك سلمان" فقط(تفاصيل) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جاء ذلك عقب ساعات من وصول المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيث برفقة مساعديه، إلى صنعاء، للتشاور مع قيادات مليشيات "الحوثي" حول سبل تحقيق "تهدئة" مع السعودية

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