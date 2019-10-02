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عدن - ياسمين التهامي - الجالية اليمنية في مدينة فوجيان الصينية تحتفي باعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر "صور"

Advertisements بمناسبة أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وتزامناً مع العيد الوطني ال70 لدولة الصين الصديقة أقامت الجالية اليمنية في فوجيان احتفالات كبيره بهذه المناسبتين العظيمتين ، وقد حضر الحفل كبار الشخصيات من الجانب الصيني على رأسهم محافظ محافظه فوجيان ومدير الأمن ومدير الجمارك ومدير الهجرة والجوازات وقد الحفل تخلل عدة فقرات افتتحاه بالنشيدين الوطنيين للبلدين بعد ذلك ألقى الاخ مروان التركي كلمة نيابة عن الجالية اليمنية رحب فيها بالضيوف الكرام وعلى رأسهم المحافظ وكل الحاضرين ، ثم قام شباب من ابناء الجالية باداء الرقصة اليمنيه (( البرع)) وقد اعجب الحاضرين بهذا الأداء وهذا التراث اليمني الأصيل ، ليكتمل الحفل باداء أغنية وطنيه صينية ، بعد ذلك توجه الحاضرون إلى مكان الاجتماع ، افتتح الجلسة المحافظ الذي اثنى على العلاقات اليمنية الصينية وعلى عمقها الضارب في التاريخ ابتداء من طريق الحرير القديم وتطورها عبر الزمن ، وخلال الاجتماع تم مناقشة الكثير من الأمور التي من مصلحتها خدمة المقيم والتاجر ، وقد عبر المحافظ عن شكره لابناء الجالية اليمنية في فوجيان لمشاعرهم الطيبة في مشاركة اخوتهم الصينين في عيدهم الوطني ال70 كما انه عبر عن امتنانه للشعب اليمني ومباركته له في عيد ثورتهم المجيدة 26 سبتمبر ، كان في استقبال المحافظ رئيس الجالية الدكتور عبدالهادي المقطري ونائب رئيس الجالية الاستاذ ابراهيم البريعي ، والأستاذ مروان العامري ، والباشمهندس فهيم الحميدي

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