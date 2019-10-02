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عدن - ياسمين عبدالعظيم - من هو العسيري الذي اعلن الحوثيون انهم القو القبض عليه !؟

تداول ناشطون تابعين لمليشيات الحوثيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مفبرك ومضلل يظهر عناصر حوثية وهي تقوم بمسرحية هزيلة تعلن فيه عن القاء القبض على اللواء احمد عسيري ناطق قوات التحالف العربي السابق. وتعتمد مليشيات الحوثيين في استخدام الاعلام التابع لها لترويج اخبار وانتصارات وهمية من اجل رفع معنويات أنصارهم المنهاره وخلق بطولات لا وجود لها على الواقع. ------------------------------------ شاهد ايضا : • عاجـــل : المخابرات الإسرائيلية تفجر مفاجأة وتعلن تصفية اثنين من الحرس الشخصي للملك سلمان ..وتنشر صور وتفاصيل ماحدث ..شاهد • عـــــاجـــــل : أنباء عن مقتل الفنانة بلقيس احمد فتحي مساء اليوم في مدينة جدة السعودية .. وناشطون ينشرون صورة مفاجئة تكشف الحقيقة وتقطع الشك باليقين ..شاهد • عـــــاجـــــل : تفاصيل خطيرة ومفاجئة وردت الان من لندن عن القاتل الحقيقي لحارس الملك سلمان اللواء الفغم ..شاهد عمرها 18 سنة .. شاهد صور وتفاصيل الزوجة الجديدة والثانية لولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان • شاهد من هو الحارس الجديد للملك سلمان خلفا للواء عبدالعزيز الفغم .. انكشفت خيوط المؤامرة..«تفاصيل وصور» Advertisements • عـــــاجـــــل : شاهد اول فيديو وصور مسربه للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ..وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت ! ------------------------------------- وسبق ان فبركت مليشيات الحوثيين عن تمكنها من اسر 3 ألوية من قوات الجيش الوطني بالإضافة الى عسكريين سعوديين في معركة بمديرية كتاف في صعدة. وعلق متحدث التحالف العقيد تركي المالكي، على رواية الحوثيون حول العملية الهجومية التي زعمت تنفيذها ضد قوات الجيش الوطني وكتائب تابعة للجيش السعودية. وفي مطلع رده على سؤال حول حقيقة ما جرى في كتاف، من عملية أسر وسيطرة، أجاب المالكي، بأن هناك تضليل إعلامي كبير تمارسه ميليشيا الحوثي، ويأسف لإنخراط الإعلام الدولي في التماشي مع هذا التضليل. وأشار المالكي، إلى أن ميليشيا الحوثي تعرضت لكثير من الخسائر، منها قتل نحو 1500 عنصر في هذه المحاولة للإلتفاف على الجيش اليمني، وتدمير نحو 250 عربة عسكرية. وأضاف بأن ما جرى، سبق الحديث عنه في موتمر صحفي بتاريخ 26 اغسطس وكذلك تحدث عنه الجيش اليمني، ولاداعي للحديث عنه، والتماشي مع الكذب والتضليل الحوثي، الذي دأب على الاكاذيب ومنها على سبيل المثال الحديث عن تعطيل عدد من المطارات السعودية، والتي كشفت زيف ما يقولون. وأضاف “إعلام الميليشيات خرج بمسرحية مؤخرا أطلق فيها ادعاءات مضللة. لمشاهدة الفيديو اضغط على الرابط التالي #الحوثيون يعلنون القاء القبض على اللواء احمد عسيري الناطق السابق لقوات التحالف.. الحشيش الحوثي غييير.. pic.twitter.com/BQuxf8F2nf— Abo Rogen (@mmrrogen2015) #الحوثيون يعلنون القاء القبض على اللواء احمد عسيري الناطق السابق لقوات التحالف..



الحشيش الحوثي غييير.. pic.twitter.com/BQuxf8F2nf — Abo Rogen (@mmrrogen2015) October 1, 2019

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