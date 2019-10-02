شكرا لقرائتكم خبر عن سما المصري تنشر صورة ليلة زفافها .. لن تصدق كيف كان شكلها ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - محمد علي يفجر مفاجأة جديدة ويشعل الشارع المصري بتسريبات حساسة عن السيسي وبن زايد و بن سلمان .. صور وفيديو عبدالباري عطوان يفجر مفاجأة مزلزلة ويكشف عن هوية ‘‘القاتل الفعلي لـ ‘‘عبدالعزيز الفغم’’

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