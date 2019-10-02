عدن - ياسمين التهامي - سفارة اليمن في أسمرة تحيي ذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر

2019/10/02 الساعة 01:01 صباحاً

جهينة يمن: خاص

اقامت سفارة اليمن في أسمرة حفلاً فنياً وخطابياً بمناسبة العيد ال57 لثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين بحضور أعضاء السلك الدبلوماسي والجالية اليمنية في أرتيريا . وفي الحفل أكد السفير / عبدالله السري سفير بلادنا في أسمرة أن هذا المناسبة تأتي في ظل ظروف صعبة تعيشها اليمن حيث تعبث المليشيا الحوثية في الشمال ومليشيا المجلس الانتقالي في الجنوب بينما تواجه الحكومة الشرعية هذه المؤامرة التي تهدف إلى تمزيق اليمن و تفكيكه ويسيطر خلالها الجيش الوطني ملحمة بطولية في الدفاع عن مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر .. وأشار السفير السري إلى عظمة إحياء هذه الأعياد الوطنية المجيدة والخالدة في قلوب جميع اليمنيين الأحرار، والسير في طريق الحرية لتحقيق تطلعات واحلام الشعب. ونقل السري تحيات وتهاني القيادة السياسية لابناء الجالية اليمنية بهذه المناسبة المجيدة .لافتا الى أهمية الاحتفال بذكرى التحرر والانتصار على الإمامة والاستعمار والانتصار لليمن الكبير من خلال ثورتي سبتمبر وأكتوبر التي تعد روحا محفورة في قلوب جميع اليمنين الأحرار ودما يجري في شرايين اليمنيين، وبها انطلق اليمنيون نحو بناء دولة الجمهورية وسيتمكنوا أيضا من القضاء على المليشيا الانقلابية وعصابات التمرد والتخلف والدمار .وثمن السفير السري بدور أرتيريا قيادة وحكومة وشعبا في الوقوف الى جانب اليمن فكانت الجار التي دعمت واحتضنت الكثير من أبناء اليمن،، مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة بين اليمن وأرتيريا . وقد القيت في الحفل عدد من الكلمات عبرت في مجملها على عظمة الاحتفال في هاتين المناسبتين ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين كما تم استعراض المراحل التاريخية لقيام الثورتين وضرورة الحفاظ على أهدافهما ومبادءهما .