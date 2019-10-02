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عدن - ياسمين التهامي - جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمهرة تنفذ دورة تدريبية في الإسعافات الأولية.
جهينة يمن: لميس الأصبحي.
بدأت اليوم بالعاصمة الغيضة في مقر جمعية الهلال الأحمر اليمني م. المهرة دورة الإسعافات الأولية بمشاركة 25 مشارك و مشاركة من فئات المجتمع المحلي بدعم من الأتحاد الدولي لجمعيات الصليب و الهلال الأحمر.
تهدف الدورة على مدى ثلاث أيام إلى تأهيل وتنمية قدرات المشاركين وتعريفهم بأسس ومبادئ الصحة المجتمعية وتقديم خدمات الإسعافات الأولية حال وقوع الكوارث والأزمات
يرافق الدورة أنشطة تطبيقية عملية بقيادة المدرب عماد عبده سلم الهدف رفع مستوى كفاءة المشاركين و استيعابهم المطلوب والمبكر لمخرجات الدورة.
حضر إفتتاح الدورة التدريبية أ. عبدالرحيم مطران أمين عام جمعية الهلال الأحمر اليمني م. المهرة ،أ. علي حفيظ محسن المدير التنفيذي يرافقهم أ. وائل كريم منسق إدارة الكوراث لدى الجمعية.
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