شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيراً.. : وخلافا لجميع ما نُشر .. حل لغز مقتل اللواء الفغم مع التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت السعودية والسر الخطير لاختيار هذا التوقيت! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عرض صابر مشهور مقطع فيديو تكلم فيه عن ما اسماه حل لغز مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان، اللواء عبدالعزيز الفغم، خلال الحادثة التي هزت السعودية. وعرض مشهور تفاصيل الحادثة معرجا على الرواية الرسمية التي تحدثت عن مقتل الفغم في منزل صديقه فيصل السبتي، على يد صديق آخر يدعى ممدوح أل علي. جديد الحدث أونلاين: Advertisements واستغرب مشهور من قتل "الجاني" فيما يؤكد محاولة القضاء على الأدلة التي تثبت الجريمة. وتطرق مشهور إلى تغريدة ابن شقيق اللواء الفغم التي نفى كلما ورد في الرواية الرسمية. الجدير بالذكر أن الفيديو يحمل اتهامات نخلي مسؤوليتنا عنها، إنما ننسبها لصاحبها صابر مشهور، المعروف بمهاجمة بن سلمان.

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كانت هذه تفاصيل خبر وأخيراً.. : وخلافا لجميع ما نُشر .. حل لغز مقتل اللواء الفغم مع التفاصيل الكاملة للحادثة التي هزت السعودية والسر الخطير لاختيار هذا التوقيت! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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