شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : إعلان مفاجئ لناطق الحوثيين سريع : اصبحنا نحكم القبضة على هذه المدينة السعودية ويكشف عن تطورات هامة ستحدث ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد المتحدث العسكري لقوات صنعاء العميد يحيى سريع ان قواتهم تمكنت من السيطرة على 150 كيلومتر في محور نجران خلال المرحلة الثانية من عملية نجران.

وذكر سريع في مؤتمر صحفي ، الثلاثاء ، ان قوات صنعاء سيطرت على منطقتي الفرع والصوح وصولاً الى المرتفعات المطلة على مدينة نجران .

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