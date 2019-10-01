ورد الآن : إعلان مفاجئ لناطق الحوثيين سريع : اصبحنا نحكم القبضة على هذه المدينة السعودية ويكشف عن تطورات هامة ستحدث ؟

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أكد المتحدث العسكري لقوات صنعاء العميد يحيى سريع ان قواتهم تمكنت من السيطرة على 150 كيلومتر في محور نجران خلال المرحلة الثانية من عملية نجران.
وذكر سريع في مؤتمر صحفي ، الثلاثاء ، ان قوات صنعاء سيطرت على منطقتي الفرع والصوح وصولاً الى المرتفعات المطلة على مدينة نجران .
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