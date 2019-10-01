شكرا لبحثكم عن خبر امل بلجون في القاهرة وحيدة تواجه المرض والحاجة.. نداء إلى الرئيس هادي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

بعد أكثر من 40 عام قضتها سيدة الشاشة العدنية الاولى امل بلجون في خدمة تلفزيون باتت المراة الأكثر حضورا طوال 40 عاما تواجه المرض والحاجة وحيدة بعد تخلي الجميع عنها.

بلجون التي كانت نجمة تلفزيون عدن بلا منازع تعيش اليوم في شقة صغيرة مؤجرة في حي الدقي .

وتعرضت بلجون مؤخرا لحادثة ارتطام تسبب لها بكسور .

والى جانب ذلك يعاني قلبها خللا يحتاج عملية جراحية .

وتعيش بلجون برفقة ابنتها في القاهرة ولا شيء يصلها سوى مرتبها التقاعدي الذي لايتجاوز الـ 100 دولار امريكي فقط .

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وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان بلجون تعيش ظروفا صحية ومعيشية صعبة للغاية وسط حالة من الجحود والنكران لمسيرتها الفنية العظيمة.

ويتقاضي العشرات من الاعلاميين المغمورين الآلاف من الدولارات شهريا دون أي جهد يذكر أو تاريخ يٌحترم في حين تعيش بلجون ظروفا صحية ومعيشية هي الاصعب.

وامام مايحدث لبلجون التي قد نخسرها جميعا ليظهر الجميع لاحقا معددين مناقبها وحضورها تطرح صحيفة "عدن الغد" قضيتها للراي العام وللرئيس هادي شخصيا ولوزير اعلامه..

ونطلق صرخة :" انقذوا بلجون ..