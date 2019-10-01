طلق ناري خاطئ ينهي حياة شاب بالتواهي

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يزيد بن سلمان - شبوة -

تسبب طلق ناري خاطئ بمقتل شاب في مديرية التواهي بمحافظة عدن.

وقال شهود عيان ل"عدن الغد"، ان المواطن ،محمد احمد نصر، أحد أبناء منطقة حافون المعلا، قتل بطلق ناري خاطئ اطلق من سلاح شخص كان بجانبه بالقرب من مبنى البنك الأهلي “سابقاً” في التواهي .

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وبحسب مصدر أمني للصحيفة، إن أفراد قسم شرطة التواهي ممثلة بالعقيد “نبيل عامر”، تمكنوا من القبض على الجاني ويدعى م . م . ط ، في أقل من ساعة منذ وقوع الحادثة .

مؤكداً، بان شرطة التواهي باشرت في إجراء التحقيقات القانونية ضد الجاني ، لإحالة القضية الى النيابة العامة / عدن ومحاسبته ، جراء تسببه في حادثة مقتل المواطن “محمد نصر”.