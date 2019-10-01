وفاة أحد جرحى العمالقة بسبب تعثر حصوله على جواز سفر

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة ارشيفية

كتب الخليج 365

فارق أحد جرحى قوات العمالقة المشاركة في القوات المشتركة بالساحل الغربي، الحياة، مساء الثلاثاء، في احد مستشفيات العاصمة عدن بعد تعثر حصوله على جواز سفر نتيجة قرار الشرعية بإغلاق مقر مصلحة الهجرة والجوازات في عدن .

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وقالت مصادر محلية، أن الجريح ” صالح بن حسين صالح ” هو احد ابطال اللواء الخامس عمالقة، وأصيب في مواجهات الساحل الغربي قبل أسابيع، وبعد صعوبة علاجه في عدن اقر الأطباء سفره الى الخارج، ولكن تعثر حصوله على جواز بسبب قرار الشرعية منع اصدار جوازات من العاصمة عدن .

وأضافت "وعلى الرغم من المناشدات التي اطلقتها قيادة اللواء الخامس عمالقة، واهل الجريح، الا ان السلطات الحكومية لم تستجب لها، مما تعثر سفر الجريح الى الخارج ووفاته مساء اليوم في احد مستشفيات عدن" .

وأكدت المصادر، أن هذه الحالة هي الحالة الثانية لجرحى العمالقة، التي تتوفى في مستشفيات عدن نتيجة تعثر حصولهم على جواز السفر ، حيث توفي الجريح حمادي معتوق يوم امس في احد مستشفيات عدن بعد تعثر حصوله على جواز سفر .

وكان ناشطون ومنظمات مجتمع مدني نظموا وقفات احتجاجية امام مقر الهجرة والجوازات بعدن، وذلك استنكاراً لقرار الشرعية منع اصدار الجوازات للمرضى والجرحى من أبناء عدن والمحافظات المجاورة .