الميليشيات تسيطر على المحكمة العليا في صنعاء

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365

أحكمت ميليشيا الحوثي الإنقلابية، سيطرتها على المحكمة العليا في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتهم، بإجراء عدد من التغييرات لقضاة بأخرين موالين لهم .



وقالت مصادر قضائية، أن الميليشيات غيرت عدداً من القضاة في دوائر المحكمة العليا بآخرين مواليين لها في إطار سعيها إلى شرعنة أحكامها القمعية تجاه خصومها .. مشيرة إلى أن التغييرات شملت دوائر في المحكمة ذات الإختصاصات الجزائية بما يوفر لها أغلبية الأصوات، ويضمن إمضاء الأحكام التي تريد تمريرها.

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وتبلغ دوائر المحكمة نحو إحدى عشرة دائرة، في كل منها خمسة أعضاء يتخذون قراراتهم بأغلبية الأصوات تجاه الأحكام القضائية المرفوعة من محاكم أدنى.

وبحسب المصادر، فإن الميليشيات استبدلت ما يقارب نصف قضاة المحكمة بعناصر تتبعها خلال أربع سنوات من انقلابها على الدولة، خلافا لما كان معمولا به من بطء التغييرات في أعلى محكمة بالبلد حلال العهود السابقة.

وترى المصادر، أن الميليشيات بسيطرتها على المحكمة العليا أصبحت قادرة على معاقبة كافة خصومها والمعارضين لها تحت مسمى "سلطة القضاء" .