عضو اتحاد الكتاب والادباء الجنوبيين لـ"اليمن العربي": هذه أسباب حرب الإخوان ضدنا

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

أبو وجادن اليافعي

كتب Advertisements سيد مصطفي

قال أبو وجادن اليافعي، عضو القيادة المحلية لمجلس انتقالي لحج وعضو اتحاد الكتاب والادباء الجنوبيين، أن ما حدث هو اعتداء على المحافظات الجنوبية من خلال الحشود من ملشيات الاخوان الاي قدمة من مواقعها في مارب والتحرش على الأحزمة والنخب الامنية في محافظتي شبوة وابين لقرض الاذلال والهيمنة والسيطرة علي الارض والعرض .



وأكد اليافعي لـ"الخليج 365"، أن تلك الميليشيات وجهت بوصلتها الكامله ضد شعب الجنوب ارض وانسان مع انها تندعي انها شرعية لاجل دحر الحوثي .لكنها في الحقيقة ضد من يقاتل الحوثيين. فقط.

وأضاف عضو القيادة المحلية لمجلس انتقالي لحج وعضو التحاد الكتاب والادباء الجنوبيين،أن تلك الميليشيات لو أنهم جيش وطني موجهين سهامهم ضد الحوثي، ولوا انهم صادقون في محاربة الحوثي لكان هناك حربا حقيقة من خلال هذه الاف المدججه بالسلاح التي وجهوها ضد الجنوب.