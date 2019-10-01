بدء دورة تدريبة للمعلمين في لغة الاشارة للصم والبكم بوادي حضرموت

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - سيئون

دشنت صباح الثلاثاء، بمركز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة بسيئون الدورة التدريبة الموسعة في لغة الاشارة للصم والبكم للمعلمين والمعلمات المستجدين بمدارس الصم والبكم بمديرية سيئون .



ويستمر تنظيم الدورة خلال الفترة من 10/1 إلى 10/10 مع المدربين فوزي سعيد مدحي ومحمد علي باحنان .

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية للدورة رحب محمد سالم باسعيدة مدير مركز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة بسيؤن بالحاضرين، مستعرضا الدور الذي يقوم به المركز في الاهتمام بكل ما من شأنه تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بالوادي.

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وتطرق في سياق حديثه، الى اهمية تنظيم المركز لهذه الدورة التي ستسهم وبشكل عملي وملموس في تمكين المعلمين والمعلمات من الالمام بلغة الاشارة للصم والبكم وبما يسهم في تطوير العملية التعليمية بمدارس الصم والبكم.

من جانبه، استعرض فوزي سعيد مدحي مدرب الدورة وبشكل موجز الجوانب المعرفية والاساليب التدريبية التي تتطرق لها هذه الدورة والنتائج التي ستعود على المتدربين والملتحقين فيها من المعلمين والمعلمات.

بدوره القى خالد صلاح بلفاس مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية سيؤن كلمة أشاد فيها بالمستوى التعلمي والدور الذي تقوم به مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بالمديرية ومن بينها مدارس الصم والبكم .. مشيرا الى اهتمام مكتب التربية والتعليم بتنظيم مثل هذه الدورات التدريبة .

وفي كلمة السلطة المحلية شكر المهندس حسين سالم بامخرمة الامين العام لمجلس المحلي بمديرية سيئون المركز التأهيل المهني لذوي الاحتياجات الخاصة على اقامة هذه الدورة , مشيراً الى اهتمام السلطة المحلية بتنظيم مثل هذه الانشطة والفعاليات التي تسهم في تمكين ودمج شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم بالوادي , متمنياً للمتدربين والمتدربات التوفيق والسداد.

حضر افتتاح الدورة محمد خميس التميمي ممثل مكتب وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل بالوادي، وصالح العامري مدير ادارة التربية الشاملة بالإدارة العامة للتربية والتعليم، ونبيل بن صالح رئيس مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإحتياجات الخاصة، وصالح بايعشوت المدير التنفيذي لمجلس تنسيق جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة.