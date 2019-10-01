أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 صورة ارشيفية كتب الخليج 365 - خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني للفترة المسائية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2019 وهي كالتالي :

حصري.. الكشف عن احتلال مرافق مستشفى الثورة بتعز وتحويلها إلى ساحات للعبث https://www.elyamnelaraby.com/423551 الهلال الأحمر الإماراتي يسعي لمكافحة الأوبئة.. ومواطنون يعلقون (فيديو) https://www.elyamnelaraby.com/423552 غلاب: الإخوان يعملون بوجهين علني رزين وخفي يخدم مصالح التنظيم الدولي https://www.elyamnelaraby.com/423553 مسؤولون أمميون: ميليشيا الحوثى تمنع مسؤولا أمميا من دخول "صنعاء" https://www.elyamnelaraby.com/423561 الحوثية تستبدل 211 تربوياً وتخضع الإدارة التعليمية لكامل تصرفاتهم https://www.elyamnelaraby.com/423562 غريفيث يلتقي زعيم المتمردين الحوثيين ويبحث معه عددا من الملفات https://www.elyamnelaraby.com/423569 قيادة انتقالي المعلا بعدن تواصل حملة رفع العلم الجنوبي https://www.elyamnelaraby.com/423571 مُحلل سياسي يكشف لــ "الخليج 365" المراوغات الحوثية ودور إيران في حرب اليمن https://www.elyamnelaraby.com/423574 بتمويل إماراتي.. محافظ الحديدة يفتتح مدرسة للتعليم الأساسي في الدريهمي Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/423596 صنعاء.. مليشيات الحوثي تواصل ابتزاز المستشفيات والمراكز الصحية https://www.elyamnelaraby.com/423603 فتح يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الميليشيا لإدخال المساعدات إلى الدريهمي https://www.elyamnelaraby.com/423610/ الجابري: قيادة المنطقة العسكرية الثانية تؤكد موقفها الثابت بالوقوف إلى جانب أبناء حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/423611 تعرف على منطوق حكم محكمة الديس بحضرموت بقضيتي قتل https://www.elyamnelaraby.com/423637 في اليوم العالمي للقهوة.. اليمنيون اول شعب يحتسيها منذ 700 سنة قبل الميلاد https://www.elyamnelaraby.com/423644 خبير إقتصادي يضع مقترحات لجعل البن مورد إقتصادي قومي بديل للنفط https://www.elyamnelaraby.com/423646 وزير الإعلام يعتبر طرد الميليشيات لمسؤول أممي تأكيد على تحديها للمجتمع الدولي https://www.elyamnelaraby.com/423649 قيادي في الإنتقالي يؤكد عودة المشاكل القبلية والإنفلات الأمني إلى شبوة https://www.elyamnelaraby.com/423650 أمين عام الإنتقالي يطلع على جاهزية القوات الجنوبية في أبين https://www.elyamnelaraby.com/423652

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