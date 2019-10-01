هويدي يتفقد مشروع المجاري والصرف الصحي بمنطقة قاهر بوادي حضرموت

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
هويدي يتفقد مشروع المجاري والصرف الصحي
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الخليج 365 - تريم
أجرى مدير عام مديرية تريم المستشار القانوني خالد عوض هويدي، زيارة تفقد للاطلاع على سير العمل في مشروع المجاري والصرف الصحي بمدينة خليفه للمتضررين بمنطقه قاهر.
حيث اطلع المدير خلال زيارته على الاعمال المنجزة من المشروع ووجه المدير العام خلال زيارته القائمين على المشروع بضرورة التقيد بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها وفق جدول الكميات التي وضعت من قبل المهندسين المختصين.
موكدا حرص السلطة المحلية على استمرارية العمل في المشروع وفق ماهو مخطط له في الوقت المحدد ليتمكن المتضررين من السكن في مساكنهم بعد معاناة استمرت لا اكثر من عشر سنوات.
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