أمين عام الإنتقالي يطلع على جاهزية القوات الجنوبية في أبين

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365

إطلع الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي، أحمد حامد لملس، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر الامانة العامة، من القائد أحمد محمد البطر، أركان قوات الحزام الأمني بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين، على جاهزية القوات الجنوبية واستعداداها لصد أي عدوان على المنطقة من قبل المليشيات الإخوانية والعناصر الإرهابية.



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وأكد البطر ان القوات الجنوبية ممثلة بقوات الحزام الأمني بقيادة القائد عبداللطيف السيد المتواجدة في المنطقة الوسطى بأبين رفعت درجة جاهزيتها واستعدادها القتالي وذلك بعد تهديد ماتسمى الشرعية باقتحام مدينة لودر.

وأضاف البطر خلال حديثه قائلاً:"على الرغم من وقوع قوات الحزام الأمني هناك بين كماشتي قوات الحوثي وعناصر تنظيمي داعش والقاعدة الذين عادوا إلى المنطقة تحت غطاء قوات مايسمى بالجيش الوطني، فإن القوات المسلحة الجنوبية وقوات الحزام الأمني جاهزة لكافة الاحتمالات"، لافتاً إلى أن قيادة المنطقة الوسطى لمست التفافا شعبيا كبيرا حولها من قبل قيادات وأفراد المقاومة الجنوبية وأبناء المنطقة الوسطى بشكل عام .

بدوره أكد الأمين العام، دعم قيادة المجلس الكامل لقوات الحزام الأمني والمقاومة وكافة القوات الأمنية والعسكرية الجنوبية، يمكنها من الدفاع عن أرض الجنوب ومنجزات ثورته التحررية ونضال شعب الجنوب الشاق والطويل في سياق استعادة دولته.