وكالة أمريكية: مليشيا الحوثي تمنع مسئولا أمميا من دخول صنعاء

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نقلت وكالة أمريكية عن مصادر أممية، أن المليشيا منعت مسؤولاً أممياً من دخول العاصمة صنعاء وأمرت طائرته بالإقلاع مجدداً بعد وقت قصير من هبوطها في مطار صنعاء الدولي.



وذكرت المصادر لوكالة اسوشيتد برس، أن مسؤولي أمن الحوثيين استقبلوا ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان العبيد أحمد العبيد وسحبوا تصريح سفره وأمروا الطائرة بالمغادرة.

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والعبيد هو رئيس التدريب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومركز التوثيق لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية.

يشار إلى أن هذا التطور يأتي في أعقاب تقرير قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف في الحرب الأهلية في اليمن، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في السجون التي يديرها المتمردون.

وأكد روبرت كولفيل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان طرد العبيد من صنعاء لكنه لم يوضح.