- 1/2
- 2/2
الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
الانتقالي
كتب
الخليج 365
أكد قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، عودة المشاكل القبلية والإنفلات الأمني، إلى محافظة شبوة، التي تسيطر عليها حالياً ميليشيا وقوات تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح، تحت أسم الشرعية .
وقال عضو هيئة رئاسة المجلس، سالم ثابت العولقي، في تغريدة له بتويتر، "عادت المشاكل القبلية إلى محافظة شبوة واصبح الإنفلات الأمني العنوان الأبرز للمحافظة" .
وأضاف "من ينجو من الرصاص لا ينجو من طعن الخناجر كما حدث مساء اليوم في مديرية الصعيد" .. مطمئناً أبناء شبوة بقوله "هي سحابة عابرة ليتعرف أبنائك على أدعياء الدولة وفشلهم الذريع اينما حلّو" .
وأكد أن النخبة ستعود ويعود الأمان .
وشهدت محافظة شبوة منذ سيطرة ميليشيا الإصلاح عليها إنفلاتاً أمنياً تجسد في عمليات النهب والسلب التي طالت معسكرات النخبة والمرافق الحكومية من قبل القوات التي إجتاحت المدينة .
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الإنتقالي يؤكد عودة المشاكل القبلية والإنفلات الأمني إلى شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.