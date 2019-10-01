وزير الإعلام يعتبر طرد الميليشيات لمسؤول أممي تأكيد على تحديها للمجتمع الدولي

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

وزير الإعلام معمر الإرياني

كتب الخليج 365

أعتبر وزير الإعلام معمر الإرياني، طرد ميليشيا الحوثي الإنقلابية، لممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن "العبيد احمد العبيد" تأكيد على تحديها للمجتمع الدولي .



وأعرب في تغريدات له بتويتر، عن إدانته لقيام الميليشيات بطرد العبيد المسئول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن، وسحب تصريح سفره وإجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها بمطار صنعاء الدولي.

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وقال "ما قامت به مليشيا الحوثي من اعتداء ضد المسؤول الأممي تأكيداً على مضيها في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها" .. مشيراً إلى أن هذا الاعتداء جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي.

وطالب الارياني الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم المليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الانسان.

وكشف مسؤولون أمميون، في وقت سابق الثلاثاء، أن عناصر ميليشيات الحوثي منعوا، دخول أحمد العبيد، وهو مسؤول في مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى البلاد، وأمروا طائرته بالإقلاع من العاصمة صنعاء بعد وقت قصير من هبوطها.

وجاء هذا التطور، بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، بعد تقرير لاذع قدمه خبراء بتكليف من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يورد تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات في الحرب الأهلية اليمنية، بما في ذلك عنف جنسي ضد نساء في سجون يديرها الحوثيون.