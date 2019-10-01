خبير إقتصادي يضع مقترحات لجعل البن مورد إقتصادي قومي بديل للنفط

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

الخبير الإقتصادي فاروق الكمالي

كتب الخليج 365 - خاص

وضع خبير إقتصادي يمني، مقترحات لتحويل البن إلى مورد إقتصادي ومصدر دخل قومي لليمن بديلاً عن النفط وذلك في إطار التنوع الإقتصادي .



وقال الخبير الإقتصادي، فاروق الكمالي، في سلسلة تغريدات له بمناسبة "اليوم العالمي" للقهوة" أن البن أهم الزراعات التي اشتهر بها اليمن، بل يمثل تاريخا ورمزا للبلاد، ويتميز بجودته العالية كأفضل أنواع البن .. مؤكداً أن التفاعل مع اليوم العالمي للقهوة، يعكس رغبة في استعادة البن .

Advertisements

وأستطرد، "لكن نحتاج أفكار عملية، انخفاض عائدات النفط يدفعنا الى البن والتنوع الاقتصادي" .

وأكد الكمالي، أن اليمن يستطيع جمع عائدات تصل الى مليار دولار سنويا من مبيعات البن فقط، لكن تحقيق ذلك يتعلق بدراسة القيمة الاقتصادية للبن، ومحاولة التغلب على معوقات زراعته مثل ندرة المياه وتخلف الأساليب الزراعية المتبعة في إنتاجه، وكذا تفتت ملكية الأراضي الزراعية التي تتلاشى مع مرور الأجيال.

وأضاف "يمكن تشجيع زراعة البن من خلال تقديم حوافز للمزارعين الذي يجدون أن انتاج البن مكلف ويختارون نبتة "القات" التي تدر ربحاً وفيراً وسريعاً، وبالنسبة لهم فإن الزراعة مصدر دخل وليست عمل وطني، وسيتجهون الى البن في حال اقتنعوا بجدواه اقتصاديا" .

وأشار الكمالي إلى انه وبحسب وزارة الزراعة، فإن آلاف الأسر تعتمد على محصول البن لتنمية مدخولها، ويعمل في هذا المجال قرابة المليون شخص، بدءاً من زراعته وحتى تصديره، وهؤلاء هم الهدف ويمكن أن يمثلوا نواة لمشروع استعادة البن، من خلال دعمهم للتغلب على الصعوبات وتوسيع المساحة الزراعية المخصصة للبن.