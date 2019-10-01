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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
صورة أرشيفية
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الخليج 365 - خاص
شرب اليمنيون القهوة منذ 7000 سنة قبل الميلاد ونقشوها في نقوشهم المسندية واحتفلوا بإصلاح حقولها ومساقيها وقدموا القرابين للالهة على وفرة محاصيلها .
وتظهر الصور التي رقدها "الخليج 365" أن نقش عبدان الكبير يخص أحد الاقيال واسمه ملشان الريامي اليزني، وفي هذه النقوش امور عظيمة.
وكيف ملوك اليمن على العنب اليمني وانتجوا الواين وصنعوا له الفخار والتخمير وصدروا اسم الواين إلى العالم .
فـ"موكا" اسم القهوة الأشهر في العالم يمني ، ثالواين اسم النبيذ ، وهو يمني ايضا من لغة المسند وانتقل الى العربية ثم اللاتينية ثم الإنجليزية.
كانت هذه تفاصيل خبر في اليوم العالمي للقهوة.. اليمنيون اول شعب يحتسيها منذ 700 سنة قبل الميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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