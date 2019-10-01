في اليوم العالمي للقهوة.. اليمنيون اول شعب يحتسيها منذ 700 سنة قبل الميلاد

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - خاص

شرب اليمنيون القهوة منذ 7000 سنة قبل الميلاد ونقشوها في نقوشهم المسندية واحتفلوا بإصلاح حقولها ومساقيها وقدموا القرابين للالهة على وفرة محاصيلها .

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وتظهر الصور التي رقدها "الخليج 365" أن نقش عبدان الكبير يخص أحد الاقيال واسمه ملشان الريامي اليزني، وفي هذه النقوش امور عظيمة.

وكيف ملوك اليمن على العنب اليمني وانتجوا الواين وصنعوا له الفخار والتخمير وصدروا اسم الواين إلى العالم .

فـ"موكا" اسم القهوة الأشهر في العالم يمني ، ثالواين اسم النبيذ ، وهو يمني ايضا من لغة المسند وانتقل الى العربية ثم اللاتينية ثم الإنجليزية.