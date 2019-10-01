موظفو ضرائب عدن يحتجون للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

جانب من أحتجاجات موظفو ضرائب عدن

كتب عدن - الخليج 365

طالب موظفو مكتب المصلحة العامة للضرائب فرع عدن، بتسوية اوضاعهم الوظيفية إسوة بالمرافق الايرادية الاخرى كونهم مصنفين ضمن قائمة المصارف والبنوك .

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جاء ذلك خلال الوقفة الإحتجاجية التي نظموها اليوم الثلاثاء، امام مبنى المصلحة العامة للضرائب بمنطقة ريمي في مديرية المنصورة بعدن .

كما طالب الموظفين باستعادة التأمين الصحي الذي توقف بعد الحرب وتثبيت المتعاقدين نظرا لخدمتهم الطويلة ،واطلاق العلاوات السنوية وبأثر رجعي منذ ٢٠١٢م ،اطلاق التسويات والاستحقاقات المالية التراكمية والتي اصدرت فيها فتوى الخدمة المدنية .

واوضح رئيس نقابة موظفي مكتب ضرائب عدن، محمود عبدالرحمن حرسي، أن الوقفة الاحتجاجية ليست الاولى ولن تكون الاخيرة ما لم يتم الإستجابة وبصفة عاجلة لمطالبهم القانونية التي خرجوا من أجلها في وقت سابق .. لافتاً إلى وجود وعود سابقة بمعالجة أوضاعهم ولكن لم يتم تنفيذها .

وقال "سنواصل التصعيد في الاحتجاجات للمطالبة بحقوقنا وفق الاطر القانونية .فيما اكد عدد من الموظفين والموظفات مطالبتهم بتسوية اوضاعهم الوظيفية وصرف مستحقاتهم ومحاسبة الفاسدين الذين يعبثون بالمال العام وتهرب كبار المكلفين من دفع ماعليهم من رسوم ضريبية ،وغيرها من الامور المنافية للنظام والقانون والتي يتم التغاضي عنها بصورة أو بأخرى" .