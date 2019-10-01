التميمي يطلع على مستوى الخدمات المصرفية بوادي حضرموت

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 صورة من اللقاء كتب الخليج 365 - سيئون أثنى وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي على التزام فرع بنك التضامن الإسلامي الدولي بسيئون في دفع واجب الزكاة وفق الرؤية التي أعدها مكتب مصلحة الواجبات الزكوية بوادي حضرموت الخاصة بكبار المكلفين .

Advertisements وثمن وكيل المحافظة المساعد خلال لقائه مدير فرع البنك عمر عوض مزروع التزام إدارة الفرع بإجراءات مصلحة الواجبات بالوادي المتضمنة الحفاظ على الحق العام للدولة والحق الخاص لتلك القطاعات . كما تعرف الوكيل المساعد التميمي على مستوى الخدمات المصرفية التي يقدها البنك لعملائه والمؤسسات الايرادية الحكومية والصعوبات القائمة وسبل تجاوزها في ظل الاهتمام الكبير التي توليه السلطة المحلية بالقطاعات المالية الخاصة.

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