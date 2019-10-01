شلال شائع.. مخالفات واستخدم لنفوذ خارج القانون

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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر بجامعة عدن عن قيام مدير امن عدن المقال اللواء شلال شائع قام بفرض تسجيل عشرة طلاب من أبناء الضالع في كلية الطب بعد وقف التسجيل وإعلان أسماء المقبولين.
وقال المصدر لشبوة الحدث ان شلال شائع زارة عميد كلية الطب الدكتورة سوسن محمد باخبيره، وقام بتقديم كشف بأسماء 10 طلاب من أبناء الضالع ممن فشلوا في امتحانات القبول لتسجيلهم في الكلية بعد اغلاق التسجيل وإعلان الكشف النهائي للمقبولين.
وأشار المصدر ان الهيئة الإدارية بالكلية اتفقت في وقت سابق على قبول 200 طالب في القسم العام بكلية النفط على ان يتم المفاضلة بينهم بحسب درجات امتحان القبول.
يذكر ان نسبة أبناء محافظة الضالع المقبولين في كلية الطب لهذا العام فاق نسبة محافظة عدن، بعد فرض العديد من الأسماء على عمادة الكلية لقبولهم من قبل قيادات عسكرية وامنية من أبناء الضالع.
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