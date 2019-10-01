شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا .. إيران تعلن التدخل العسكري لدعم الحوثيين في اليمن والحرس الثوري يكشف المخطط .. وهذا أول رد من السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد باقري، إن قوات ”الحرس الثوري“ مسؤولة عن تقديم استشارات عسكرية وفكرية للحوثيين في اليمن، في اعتراف بدعم طهران لميليشيا الحوثي عسكريًا وأيديولوجيًا.

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وفي تصريح صحافي نقلته وكالة “تسنيم” للأنباء، اليوم الثلاثاء، أكد باقري أن “إيران تقدم مساعدات لدول محور المقاومة وبالأخص اليمن، ففي سوريا والعراق ذهبنا بناء على طلب حكومات هذه الدول وقدمنا لهم مساعدات عسكرية ومستشارين، ولكن اليمن يتمتع بوضع خاص“.

وهذا التصريح متناقض تماماً، حيث أن الحكومة الشرعية اليمينة لم تطالب طهران بتقديم مساعدات أو تدخلات في شؤونها بل تُدين انتهاكها لسيادة اليمن حكومة وشعبًا.

وأشار المسؤول الإيراني، إلى أن بلاده تُقدم مساعدات عسكرية واستشارية وفكرية لليمنيين، منوهًا إلى أن ”المسؤول عن هذا الأمر هي قوات الحرس الثوري، فيما أننا سنقف بجانب اليمنيين حتى آخر لحظة“.

وفي تناقض صريح مع تصريحه السابق، نفى رئيس الأركان الإيراني إرسال طهران صواريخ إيرانية إلى اليمن حيث قال: ”كيف يُمكننا أن نرسل أسلحة إلى اليمن في الوضع الذي يصعب فيه دخول الدواء إلى هذا البلد؟“.

وكان ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، توعد بالرد على إيران في حال استمرارها بدعم الحوثيين واستهداف المنشئات السعودية، مؤكدا أن خيار الرد العسكري مطروح.