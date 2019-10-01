شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات المصرية تعلن تسهيلات جديده لليمنيين والبركاني يشكر السيسي وعبدالعال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات المصرية، منح المواطنيين اليمنين المقيمين في دول الخليج وأمريكا وأروبا وكندا تأشيرات دخول مجانية حال وصولهم المطار اعتباراً من الأسبوع القادم.

وفي هذا الصدد عبر رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني عن شكره وتقديره لقيادة مصر برئاسة الرئيس السيسي وللبرلمان والحكومة والشعب على الخطوات المعلن من خلالها تسهيل دخول اليمنيين الى مصر، وأشار البركاني في تغريدة على صفحته في تويتر الى ان وفد مجلس النواب كان له شرف طرحها في مباحثات المجلسين الاخيرة والتي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 سبتمبر.

Advertisements

كما عبر عن آمله في اتخاذ خطوات اخرى قال البركاني انه تم طرحها على الجانب المصري اثناء المباحثات وتم الوعد بمتابعتها

وأضاف رئيس البرلمان ان وفدا برلمانيا سيلتقي الرئيس السيسي وسيتم طرح المزايا التي كان يتمتع بها اليمنيون منذ عهد الرئيس عبدالناصر.

متمنيا ان يضاف اليمنيين المقيمين في الدول الاسيويه ضمن القرار الحالي والمعفين من تأشيرة دخول مصر.