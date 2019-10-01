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السلطات المصرية تعلن تسهيلات جديده لليمنيين والبركاني يشكر السيسي وعبدالعال

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات المصرية، منح المواطنيين اليمنين المقيمين في دول الخليج وأمريكا وأروبا وكندا  تأشيرات دخول مجانية حال وصولهم المطار اعتباراً من الأسبوع القادم.

وفي هذا الصدد عبر رئيس مجلس النواب اليمني الشيخ سلطان البركاني عن شكره وتقديره لقيادة مصر برئاسة الرئيس السيسي وللبرلمان والحكومة والشعب على الخطوات المعلن من خلالها تسهيل دخول اليمنيين الى مصر، وأشار البركاني في تغريدة على صفحته في تويتر الى ان وفد مجلس النواب كان له شرف طرحها في مباحثات المجلسين الاخيرة والتي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 سبتمبر.

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كما عبر عن آمله في اتخاذ خطوات اخرى قال البركاني انه تم طرحها على الجانب المصري اثناء المباحثات وتم الوعد بمتابعتها 

وأضاف رئيس البرلمان ان وفدا برلمانيا سيلتقي الرئيس السيسي وسيتم طرح المزايا التي كان يتمتع بها اليمنيون منذ عهد الرئيس عبدالناصر.

متمنيا ان يضاف اليمنيين المقيمين في الدول الاسيويه ضمن القرار الحالي والمعفين من تأشيرة دخول مصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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