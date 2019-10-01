شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية شقيقة ترفع بعض قيود السفر عن اليمنيين (وثيقة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - رفعت جمهورية مصر العربية اليوم الثلاثاء بعض قيود السفر التي كانت مفروضة على بعض المواطنين اليمنيين القادمين إليها.
وكان فيما سبق يشترط حصول اليمنيين القادمين من دول الخليج والاتحاد الاوروبي وكندا وأمريكا على تاشيرة دخول مسبقة من سفارات مصر بهذه الدول.
وبحسب التعديلات الأخيرة بات بامكان اليمنيين الدخول إلى مصر عبر الحصول على تأشيرة دخول من مطار القاهرة أو غيره من المطارات المصرية الأخرى
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