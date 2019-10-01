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صنعاء - ياسمين الخيامي -



تاثر عدد من اقارب الفقيد عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالصدمة التي اصابت والدة الفقيد الفغنم وهي تقسم بالله انها هي نفسها خبأته وتعرف مكانه ولن تخبر احد الا الملك سلمان مما دفع بعضهم لتهدئتها وابعادها عن مكان حضور الجنازة.

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إقـــــــراء أيــضـــــا:

عاجل : أمير سعودي يدلي بشهادته و يفجر مفاجأة ويكشف من هو القاتل الحقيقي لـ اللواء “الفغم” ويؤكد انه سيتولى تقاليد الحكم خلال الايام القادمة

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عـــاجـــل : والدة "عبدالعزيز الفغم" تفجر مفاجئة مدوية بشأن السر الخطير حول إبنها .. وتقسم بالله أنها لن تكشف السر إلا لـ"الملك سلمان" فقط(تفاصيل)

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وكان قد تداول ناشطون على موقع ”تويتر“ تسجيلًا صوتيًا لسيدة تنعى فيه اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بكلمات مؤثرة.



وقالت السيدة التي لم يُعرف من هي، في التسجيل: ”قفلوا بعد الفغم كل المحاضر.. آه يا غبني عليه ويا وجودي، عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي“، متمنية لوالدها الرحمة والمغفرة.



وقتل اللواء الفغم، ليل السبت/ الأحد، بالرصاص بعد خلاف بينه وبين صديقه في مدينة جدة.



وكشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، في وقت سابق من يوم الأحد، أن مقتل اللواء الفغم جاء على إثر خلاف بينه وبين صديق له في منزل أحد أصدقائه، معلنة أن اسم القاتل هو ممدوح بن مشعل آل علي.



وكان الراحل اللواء الفغم، حارسًا شخصيًا للملك عبدالله بن عبدالعزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبدالعزيز