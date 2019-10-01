شكرا لمتابعة خبر عن هذا ماحدث اليوم في صنعاء مشرف حوثي يرتكب جريمة مروعة نتج عنها إبادة أسرة بأكملها ( اسماء الضحايا ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تسبب مشرف حوث في منطقة حزيز في عاصمة اليمن صنعاء في إبادة أسرة بأكملها فيما سيطر الحزن على اسرة المجني عليه .

وطبقا لمصادر في المنطقة فإن مشرف حوثي بصبحة عدد من المليشيات وعلى متن طقم استوقفت سيارة وعلى متنها أسرة كاملة وقامت بتفتيش السيارة في سوق حزيز بالعاصمة صنعاء.

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وأوضحت المصادر ان المليشيات طلبت من سائق السيارة عشرين ألف ريال، وبعد استلامهم المبلغ غيّر عناصر المليشيات بدلوا موقفهم وأصروا على اعتقاله واصطحابه إلى قسم القيضي بصنعاء.

وأكدت المصادر أن عناصر المليشيات قامت بمطاردة السيارة وأثناء المطاردة أطلقت النيران وأصابت إحدى عجلات السيارة متسببة في انحراف السيارة واصطدامها بسيارة نقل دينة.

وأفادت المصادر أن الحادث الآليم نتج عنه وفاة الأسرة بكاملها، وهم:

أحمد سعيد المقشي (35 عاماً)

الزوجة (36 عاما)

محمد أحمد سعيد (13 عاما)

علي احمد سعيد (9 أعوام)

لطف احمد سعيد (8 أعوام د)