شكرا لمتابعة خبر عن وصول شخصية توافقية بين الشرعية والحوثيين إلى صنعاء قبل قليل والإعلان عن تحركات جادة لإنهاء الحرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، "مارتن غريفيث"، اليوم الثلاثاء إلى صنعاء في زيارة تستمر يومين، حسب ما أعلن حسابه على تويتر.

وأعلن "غريفيث" وصوله إلى صنعاء، مجدداً الثناء على إعلان الحوثيين إطلاق سراح عدد من المحتجزين من الجانب الحكومي أمس الاثنين.

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وقال "غريفيث" "تساعد مبادرات كهذه على تهيئة بيئة مؤاتية وبناء الثقة لاستئناف عملية السلام".

وأعرب المبعوث الأممي عن أمله في أن يحثّ ذلك الأطراف على تجديد التزامها بتبادل الأسرى والمحتجزين وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه في استوكهولم.

وتأتي زيارة غريفيث بعد أيام من إعلان الحوثيين وقف استهداف السعودية مقابل إيقاف الغارات الجوية على اليمن، فيما نقلت وسائل إعلام دولية أنباء عن وقف التحالف لإطلاق النار في أربع محافظات يمنية بينها بينها صنعاء.