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عدن - ياسمين التهامي - "صور"عدن تصحو على جريمه شنعاء هزت كل من فيها مقتل



قتل شاب في ظروف غامضة بعدن، وعثر عليه موضوعا في كيس داخل باص كان مركونا في ساحل أبين.

وقالت مصادر محلية إن أحمد عبدالواحد من أبناء مديرية دار سعد وجد مقتولا على متن باص، بعد أن تم وضع جثته داخل كيس. Advertisements وأوضحت المصادر أن القتيل طالبا في كلية المجتمع بدار سعد، وقتل في ظروف غامضة. ولم يتسن لنا التأكد من تداعيات الجريمة وأسبابها.

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