الاكثر مشاهدة - هل تذكرون الداعية عائض القرني؟ : شاهدوا كيف ظهر بجانب الملك سلمان وأشعل ضجة كبرى بهذا الفعل (فيديو)

عدن - ياسمين التهامي - قال الداعية السعودي عائض القرني إن الملك سلمان دائما يذكرنا في كل استقبال بالتفاؤل، والتوكل على الله.

وكتب القرني على حسابه في تويتر : " ببابه المفتوح، وصدره المشروح، والدنا خادم الحرمين الشريفين يستقبل أبناء شعبه، يجمعهم به الحب والولاء، ويُذكّرنا دائماً بالتوكّل على الله، والتفاؤل بمُستقبل مُشرق واعد، فنخرج من عنده أكثر ثقةً، وأملاً، وسعادةً، فإنك شمسٌ والملوكُ كواكبٌ.. إذا طلعتْ لم يبدُ منهنّ كوكبُ".



وأعرب الكثير من المغردين عن غضبهم من تدوينة القرني، حيث كتب أحد رواد تويتر : " اذا رايت شيخا مثل العلامه عائض القرني والمغامسي او من علي شاكلتهم يمدح احد الامراء او رئيس.. فكل ما علينا ان نوحد الدعاء لهم بان نقول.. اللهم احشرة معهم فكما دافع عنهم في الدنيا ودلس علينا.. فنسالك ان تحشرة معهم ولا تفرق بينهم في الاخرة".

وغرد آخر : " لا يرجى من امثالكم ابناء الوقت إلا ما قمت به.. كنت فينا مرجوا و لكن احطت منزلتك في قلوبنا باكبابك على ايادي هولاء عبدة أمريكا، وما شأن أولئك الذين سجنوا و اسروا و اعتقلوا في سجين آل سعود من الشيوخ و العلماء و المتقين. وما نقمتم منهم إلا أن قالوا ربنا الله. حفظهم الله".

كما علق أيضا أحد المغردين : " المؤشرات القوية توحي الى زوال دولة ال سعود اذا لم يحجروا على صبيهم الطائش ولي العهد".

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